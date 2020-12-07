عبد العال: رئيس الجمهورية صاحب الحق فى تشكيل الحكومة وإقالتها

جدة - نرمين السيد - ووفق بيان، اليوم الإثنين، أكد عبدالعال، أن رئيس الجمهورية هو صاحب الحق الأصيل فى تشكيل الحكومة أو إقالتها، موضحا أن دور مجلس النواب هو الموافقة على برنامج العمل أو رفضه.

أشار عبدالعال عقب الإدلاء بصوته فى أحد لجان الجامعة العمالية بمدينة نصر، فى جولة الإعادة بانتخابات المرحلة الثانية، إلى أن الدستور لم يلزم الحكومة بتقديم استقالتها بعد نهاية الفصل التشريعى لمجلس النواب.