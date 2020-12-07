إنفوجراف.. خطة الحكومة لدعم المرأة اقتصاديا

جدة - نرمين السيد - أكدت الحكومة فى اجتماعها الأخير أنها بصدد طرح خطة جديدة لضبط النمو السكانى وتنظيم الأسرة، إذ استعرضت خلال جلساتها الأخيرة الاستراتيجية القومية للسكان، والتى تعمل للتصدى للتداعيات السلبية للزيادة السكانية على معدلات التنمية، بما يكفُل الارتقاء بجودة الحياة للأسرة الـمصرية، ويُحقّق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية.





وتعتمد على 5 محاور تتمثل فى تحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة، والتدخل الخدمى، والتدخل الثقافى والإعلامى والتعليمى، والتحول الرقمى، والتدخل التشريعى، والإنفوجراف التالى يوضح خطة التمكين الاقتصادى للمرأة. يذكر أن العديد من الوزرات تشارك فى الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومى لتنظيم الأسرة 2021 - 2023، وهى: "التخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعى، والتعاون الدولى، والدولة للإعلام"، إلى جانب المجلس القومى للسكان، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمركز الديموجرافى بالقاهرة.

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