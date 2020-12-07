صور.. الأوقاف توفر موسوعة الخطب العصرية للدعاة والأئمة بتخفيض 50%

جدة - نرمين السيد - أعلن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف عن فرصة خلال شهر ديسمبر الحالى 2020م، وذلك من خلال توافر موسوعة الخطب العصرية "ثمانية أجزاء" خصم 50% بمكتبة مسجد النور بالعباسية، وبمكتبة المجلس بجاردن سيتى، وبأكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر.





وأوضح الأعلى للشئون الإسلامية فى بيانه اليوم الإثنين أنه يمكن لمن يريد الاستفادة بهذه الموسوعة من الإئمة والدعاة أن يحجز نسخة بالمديرية التابع لها، حتى تصل الموسوعة إلى أقرب مكان إليه، موضحا أن سعر الموسوعة داخل العرض "100 جنيه" فقط بدءًا من الأربعاء 9 ديسمبر 2020م حتى نهاية شهر ديسمبر 2020م، وبالنسبة للمديريات يكون حجز النسخ بمكتب رئيس قسم الإرشاد الدينى بالمديرية.

كما أعلن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية عن منح خصم 20 % على جميع الإصدارات والمطبوعات خلال تلك الفترة بجميع منافذ البيع بمكتبة مسجد النور بالعباسية ومكتبة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتى.

ويأتى ذلك في إطار الدور التنويرى والتثقيفى لوزارة الأوقاف، وفى ضوء نشر الفكر الوسطى المستنير، ومواجهة الفكر المتطرف، وخدمة للأئمة والخطباء والراغبين فى التزود بالثقافة الإسلامية المستنيرة.

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