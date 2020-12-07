جدة - نرمين السيد - قال الدكتور على عبدالعال ،رئيس مجلس النواب، إن نجاح مصر فى إجراء الانتخابات البرلمانية كاستحقاق دستورى رسالة هامة للداخل والخارج، خصوصا أنها نجحت فى ظل تحدى فيروس كورونا.





وقال رئيس مجلس النواب عقب إدلائه بصوته، فى جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، اليوم الإثنين، أن ما حدث نجاح تاريخى للشعب المصرى ومؤسسات الدولة فى ظل التحديات، خصوصا كورونا، مضيفا "هى رسالة لكثير من الدول على مستوى العالم أن خيار تأجيل الانتخابات غير ضرورى".

ووجه رئيس مجلس النواب التحية للأجهزة الأمنية القائمة على إجراء الانتخابات.

وأضاف: "والتحية واجبة للشعب المصرى البطل الحقيقى الذى شارك فى العملية الانتخابية لمجلسى الشيوخ والنواب"، متابعا: "الوضع يشجع المواطنين فى المحافظات للخروج والإدلاء بصوتهم فى الاستحقاق النيابى".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. عبدالعال: نجاح مصر فى إجراء الانتخابات رسالة مهمة للداخل والخارج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.