محافظ الغربية: تلقينا 140 ألف طلب تصالح بإجمالى 890 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية تلقى 140 ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء بإجمالى 890 مليونا و102 ألف جنيه، وذلك عقب مد فترة التصالح لنهاية العام الجاري، حرصاً على تقنين أوضاع أكبر عدد من المواطنين.





وأوضح محافظ الغربية فى بيان اليوم الإثنين، أن مد فترة التصالح حتى نهاية العام سيزيد من عدد المواطنين الراغبين فى التصالح خصوصا أن المحافظة قد قدمت كل التسهيلات من أجل حث المواطنين الجادين على التصالح، إذ تم تخفيض أسعار التصالح مرتين فى جميع المستويات وثلاث مرات فى المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى 65 %، بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح فى القرى بـ 50 جنيها. وأشار إلى أن المحافظة مستمرة فى استلام كل طلبات التصالح من المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء وكذلك الوحدات المحلية على مدار أيام الأسبوع وخلال أيام العطلات الرسمية حتى 31 / 12 /2020، مؤكدا أن مبالغ التصالح ستعود على المواطنين فى صورة خدمات متعددة وتوصيل مرافق، سواء للمبانى المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.

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