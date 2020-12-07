بدء مباحثات الرئيسين السيسي وماكرون بقصر الإليزيه

بدأت قبل قليل مباحثات الرئيسين عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه.
ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، قبل قليل، قصر الإليزيه، حيث كان في استقباله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ومن المقرر أن يتم التباحث في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية بين البلدين.
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