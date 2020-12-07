على عبد العال: الحكومة ليست ملزمة بالاستقالة مع انتخاب البرلمان الجديد

أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الحكومة ليست ملزمة بالاستقالة بالتزامن مع انتخاب المجلس الجديد، لافتا إلى أن الحكومة تقدم برنامج عمل للمجلس القادم وأنه لا صحة للربط بين بداية عمل البرلمان الجديد واستقالة الحكومة، موضحا أن الأمر فى النهاية يعود لرئيس الجمهورية باعتباره صاحب الاختصاص الأصيل من الناحية الدستورية.

جاء ذلك فى تصريحات صحفية له عقب الإدلاء بصوته اليوم الاثنين فى جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، وذلك بمقر الجامعة العمالية بطريق النصر، قسم أول مدينة نصر القاهرة.

وقال رئيس مجلس النواب أن نجاح مصر فى إجراء الانتخابات البرلمانية كاستحقاق دستورى رسالة هامة للداخل والخارج خاصة وأنها نجحت فى ظل تحدى فيروس كورونا، مضيفا: "ما حدث نجاح تاريخى للشعب المصرى ومؤسسات الدولة فى ظل التحديات، خاصة فيروس كورونا"، وتابع: "وهى رسالة لكثير من الدول على مستوى العالم أن خيار تأجيل الانتخابات غير ضرورى".