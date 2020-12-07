انطلاق القمة المصرية الفرنسية بين الرئيسين السيسي وماكرون بقصر الإليزيه

انطلقت بقصر الإليزية منذ قليل ، فعاليات القمة الثنائية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

واستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاليزيه فور وصوله .

والتقى الرئيس السيسي صباح امس بقصر "الإنفاليد" الوطني بباريس مع فلورانس بارلي، وزيرة الدفاع الفرنسية، حيث أقيمت للرئيس مراسم الاستقبال الرسمى وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف".

وقال السفير بسام راضي ،المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن اللقاء تناول بحث جوانب التعاون العسكري بين البلدين وتطويره في المرحلة المقبلة.

وأضاف أن "بارلي" اكدت على التطلع لترسيخ الجانب العسكري والأمني في علاقات التعاون بين البلدين، تلك العلاقات التي تمثل ركيزة للاستقرار والأمن في منطقة المتوسط خاصة في ضوء الدور الهام والحيوي الذي تقوم به مصر في تحقيق التوازن الاقليمي.

وأكد الرئيس السيسي على حرص مصر علي تعزيز العلاقات العسكرية والأمنية وبرامج ونظم التسليح مع فرنسا ، وذلك في إطار علاقة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خاصة في ضوء التحديات المتصاعدة في منطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط، الأمر الذي يتطلب تكثيف التنسيق والتشاور بين البلدين من أجل مواجه تلك التحديات.

كما شهد اللقاء التباحث بشأن آخر المستجدات على صعيد عدد من الأزمات والقضايا الإقليمية، خاصة مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة المسلحة في المنطقة.