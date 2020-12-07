نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برئاسة جمال عوض.. التأمينات تعتمد الحساب الختامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بكامل هيئتة إجتماعه برئاسة اللواء جمال عوض رئيس مجلس الإدارة، حيث تم اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للهئية للعام المالى 2019/2020.

و أوضح رئيس الهيئة أن اجمالى إيرادات الهيئة عن العام المالى 20192020.بلغت 322.3 مليار جنيه مقابل 240 مليار عن العام المالى الماضى بنسبة زيادة قدرها 34.3% بينما بلغت قيمة مصروفات الهيئة عن العام المالى 20192020. مبلغ 228.3 مليار جنيه مقابل 184.7 مليار جنيه عن العام المالى الماضى بنسبة زيادة قدرها 23.6 %.