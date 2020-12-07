نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس البرلمان يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2020 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، منذ قليل بصوته اليوم الاثنين فى جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، وذلك بمقر الجامعة العمالية بطريق النصر، قسم أول مدينة نصر القاهرة.

وانطلقت اليوم أولى جامعة أيام التصويت بجولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات، حيث فتحت اللجان أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحا، والتي تستمر الاقتراع فيها حتى الساعة التاسعة مساء وعلى مدار اليوم وغدا الثلاثاء.

وتجرى انتخابات مجلس النواب وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من مخاطر انتشار فيروس كورونا، تشمل تعقيم اللجان قبل وبعد التصويت خلال يومى الاقتراع، وإلزام كل أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات الطبيبة، وتوفيرها مجانا أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملونها من المواطنين.

وتتابع الهيئة عن كثب كافة مجريات العملية الانتخابية من خلال غرفة العمليات المشكلة بالهيئة والتى تقوم بالرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بالانتخابا