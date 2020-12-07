نائب بالشيوخ: تصريحات وزير خارجية فرنسا عن مصر تؤكد مكانتها الكبيرة دوليا

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أحمد جودة - القاهرة - أعتبر اللواء طارق رسلان، نائب رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ تصريحات وزير خارجية فرنسا، جان إيف لودريان خلال لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسى بباريس التى أعرب فيها عن تطلع بلاده لتكثيف التنسيق المشترك مع مصر حول قضايا الشرق الأوسط، وذلك فى ضوء التوازن الاستراتيجى الذى تقوم به مصر فى شرق المتوسط ومحيطها الإقليمي، خاصةً وأن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى نجحت خلال سنوات قليلة فى استعادة دورها المحورى الإقليمى الفعال على نحو عكس عراقة الحضارة المصرية الممتدة، وهو ما تجسد أيضًا فى النجاحات الضخمة المتتالية داخل مصر سواء على مستوى الاستقرار والأمن ومكافحة الإرهاب أو على المستوى الاقتصادى والتنموى والاجتماعي بمثابة دليل قاطع على مكانة مصر الكبيرة اقليميا وعربيا ودوليا.

وقال " رسلان " فى بيان له اصدره اليوم، إن العالم كله أصبح على وعى وادراك كاملين بالدور الرائد والمحورى الذى تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه جميع القضايا الاقليمية والعربية والدولية بصفة عامة وتجاه مواجهة ظاهرة الارهاب الاسود بصفة خاصة بعد النجاحات الكبيرة التى حققها صقور وأبطال قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية فى مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة نيتبة عن العالم كله، بعد باتت ظاهرة الارهاب تمثل خطرا داهما على الامن والسلم الدوليين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى استهل زيارته إلى العاصمة الفرنسية باريس بمقابلة "جان إيف لودريان" وزير خارجية فرنسا، وذلك بمقر وزارة الخارجية الفرنسية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الخارجية الفرنسى رحب بزيارة الرئيس إلى باريس، مؤكدًا ثقته فى أن تلك الزيارة ستدعم مسيرة العلاقات بين البلدين على نحو بناء وإيجابي، فى ظل تطلع فرنسا لتعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر فى مختلف المجالات.