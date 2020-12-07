نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العربية للتصنيع توقع مذكرة تفاهم مع شركة إنسيرف للخدمات المتكاملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة وتطوير وتحسين بيئة الأعمال وفقا لأحدث التقنيات والمهارات الإدارية الحديثة.



جاء هذا خلال توقيع مذكرة التفاهم بين العربية للتصنيع وشركة إنسيرف للخدمات المتكاملة.



في هذا الصدد، أشاد "التراس" بخبرات بشركة "إنسيرف" والتي تعد من كبري الشركات الإستشارية الإدارية العالمية لتطوير وتحسين بيئة الأعمال لعملائها لمساعدتهم أن يصبحوا شركات عالية الآداء ،بالتعاون مع خبراء دوليين متخصصين علي مستوي كل قطاع صناعي.



وأوضح "التراس" أنه تم الإتفاق علي تعزيز كافة الجهود للتعاون في مجالات متعددة ومنها إنتاج أنظمة الإضاءة وكابلات الطاقة وكابلات الألياف البصرية للتطبيقات المختلفة محليا وإنتاج اسطوانات T4 لتنك غاز وقود السيارات بأنواعها وإسطوانة الأوكسجين وطفايات الحريق، بالإضافة إلي إنتاج حقن بلاستيكية يتم إستخدامها لمرة واحدة فقط.