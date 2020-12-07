علي عبدالعال: نجاح مصر في إجراء الانتخابات خلال كورونا سيحفز الدول الأخرى

اعتبر الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن هناك نجاح مبهر لمصر في اجراء الانتخابات البرلمانية كاستحقاق دستوري، وقال إنه يرى في ذلك رسالة هامة للداخل و الخارج، خاصة انها نجحت في ظل تحدي فيروس كورونا .
وقال رئيس مجلس النواب عقب ادلائه بصوته ، في انتهايات جولة الاعادة: ما حدث نجاح تاريخي للشعب المصري و مؤسسات الدولة في ظل التحديات خاصة كورونا، وأرى في ذلك رسالة لكثير من الدول علي مستوى العالم بأن خيار تأجيل الانتخابات غير ضروري.
وأشاد رئيس مجلس النواب بدور الاجهزة الأمنية القائمة على اجراء الانتخابات مثل الجيش و الشرطة والشعب المصري البطل الحقيقي الذي شارك في العملية الانتخابية لمجلسي الشيوخ و النواب.
وتابع رئيس مجلس النواب: الوضع الأمني يشجع المواطنين في المحافظات للخروج والادلاء بصوتهم في الاستحقاق النيابي
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