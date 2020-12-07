إقبال كبيرر من الناخبين فى الجامعة العمالية خلال الجولة الثانية من مرحلة الإعادة

اصطف المواطنون علي لجان الانتخابات فى مدينة نصر التي شهدت إقبالًا كثيفًا من كافة القطاعات وخاصةً الشباب، وذلك في الفترة الصباحية من اليوم الأول في الجولة الثانية بمرحلة الإعادة لانتخابات النواب 2020، وجاءت الاستجابة للخروج والرغبة في الإدلاء بالأصوات من منطلق اختيار من يستحق ويعبر عن طموحات المواطنين في خمس سنوات قادمة، كافية لتغيير الكثير والكثير من الأوضاع في مصر.

وأكد المتابعون انتظام سير العملية الانتخابية وعدم وجود أي مخالفات أو خروقات من شأنها أن تؤثر على مسار العملية الانتخابية، كما أشاد الجميع بالجهود الأمنية بمحيط اللجان.

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وبدأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعمال الرصد والمتابعة لانتخابات مجلس النواب2020، حيث انطلقت الجولة الثانية من مرحلة الإعادة اليوم الإثنين، وتستمر حتى مساء غد الثلاثاء، بـ1500 متابع حصلت على تصريحات لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات.