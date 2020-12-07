رئيس مجلس النواب: نجاح مصر في إجراء الانتخابات البرلمانية رسالة هامة للداخل و الخارج



أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن نجاح مصر في إجراء الانتخابات البرلمانية كاستحقاق دستوري رسالة هامة للداخل و الخارج خاصة و أنها نجحت في ظل تحدي فيروس كورونا.



ولفت رئيس مجلس النواب إلي أن ما حدث نجاح تاريخي للشعب المصري و مؤسسات الدولة في ظل التحديات خاصة كورونا مضيفا " و هي رسالة لكثير من الدول علو مستوى العالم ان خيار تاجيل الانتخابات غير ضروري.

