عبدالعال: مجلس النواب القادم سيصدر لائحة الشيوخ..والتنسيقية نموذج ناجح

أدلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب ، اليوم الاثنين، بصوته في جولة الاعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، وذلك في لجنته الانتخابية بمقر الجامعة العمالية بطريق النصر، قسم أول مدينة نصر القاهرة.

وعقب الادلاء بصوته أكد رئيس مجلس النواب في تصريحات صحفية، أن نجاح مصر في اجراء الانتخابات البرلمانية كاستحقاق دستوري رسالة هامة للداخل و الخارج خاصة و انها نجحت في ظل تحدي فيروس كورونا.

وتابع: أن ما حدث نجاح تاريخي للشعب المصري و مؤسسات الدولة في ظل التحديات خاصة كورونا مضيفا: وهي رسالة لكثير من الدول علو مستوى العالم ان خيار تاجيل الانتخابات غير ضروري.

ووجه رئيس مجلس النواب التحية للاجهزة الامنية القائمة على اجراء الانتخابات مثل الجيش و الشرطة، وأضاف: التحية واجبه للشعب المصري البطل الحقيقي الذي شارك في العملية الانتخابية لمجلسي الشيوخ والنواب.

وقال رئيس مجلس النواب: الوضع كان يشجع المواطنين في المحافظات للخروج والادلاء بصوتهم في الاستحقاق النيابي،

وأضاف الدكتور عبد العال: البرلمان السابق كان استثنائي و قام بدوره في مرحلة انتقالية تمر بها اي دولة و قام بصياغة البنية التشريعية، وتصدى لها بكل شجاعة، مضيفا: صاغ بنية تشريعية لاستقرار الوطن.

وقال رئيس مجلس النواب إن التحديات القادمة التي تواجه المجلس القادم، وهي استكمال البنية التشريعية التي تحتاجها الدولة و منها قانون المحليات الذى سيصدره المجلس القادم.

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وكشف رئيس البرلمان أن الافضل أن المجلس القادم هو الذي يصدر لائحة مجلس الشيوخ و حول ريادة نسبة تمثيل للشباب في البرلمان القادم، رد بأن مصر دولة شابة و الاغلبية للشباب، و تنسيقية شباب الاحزاب نموذج ناجح و لها دور ملموس و لها دور كبير في المجلس القادم من حيث التشريع والرقابة.

وقال رئيس البرلمان ان التنوع السياسي في المجلس القادم واضح من حيث القوى السياسية و الاحزاب و التنوع ثراء في المناقشات و ينعكس بشكل ايجابي على التشريع و الرقابة.

وأكد الدكتور عبدالعال ان الحكومة ليست ملزمة بالاستقالة بالتزامن مع انتخاب المجلس الجديد اذا لا يوجد نص بذلك وان جرى العرف على ذلك، وأضاف الحكومة تقدم برنامج عمل للمجلس القادم، ولاصحة للربط بين بداية عمل البرلمان الجديد، واستقالة الحكومة والامر في النهاية يرجع لرئيس الجمهورية، صاحب الاختصاص الأصيل من الناحية الدستورية.

