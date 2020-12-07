إقبال كبير من المواطنين فى المنوفية خلال اليوم الأول من جولة إعادة المرحلة الثانية

شهدت محافظة المنوفية ، اصطفاف طوابير وتزاحم من المواطنين أمام اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم فى جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب التى تجرى اليوم والغد في محافظات المرحلة الثانية.

ولاحظت تحيا مصر، وجود جميع الاجراءات والتدابير صحية صارمة في ضوء المواجهة الشاملة لموجة كورونا الثانية وذلك من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث يمنع دخول أي مواطن لا يرتدي الكمامة.

اقرأ أيضًا: تدابير صحية صارمة....تحيا مصر يرصد أبرز مشاهد انطلاقة اليوم الأول من إعادة المرحلة الثانية لانتخابات النواب



وتجرى جولة إعادة انتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية في الداخل لمحافظات القاهرة والغربية ودمياط والدقهلية والشرقية والقليوبية وكفر الشيخ والمنوفية والسويس والإسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء .