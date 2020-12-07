رئيس مجلس النواب: الشعب المصري هو البطل الحقيقي بانتخابات البرلمان

وجه الدكتور علي عبد العال،رئيس مجلس النواب التحية للأجهزة الأمنية القائمة على إجراء الانتخابات البرلمانية من رجال القوات المسلحة الشرطة .
جاء ذلك في تصريحات له اليوم الاثنين، بعدما أدلى بصوته في جولة الاعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، وذلك في لجنته الانتخابية بمقر الجامعة العمالية بطريق النصر، قسم أول مدينة نصر القاهرة.
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