بعد قليل.. مؤتمر صحفى للرئيس السيسى ونظيره الفرنسى

جدة - نرمين السيد - يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، بعد قليل مؤتمرا صحفيا يتناول أبرز ما جاء فى جلسة المباحثات التى عقدها الرئيسان صباح اليوم الإثنين بقصر الإليزيه.





ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم الاثنين إلى قصر الإليزيه لعقد مباحثات قمة مع نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، وذلك فى ثانى أيّام الزيارة التى يقوم بها حاليا إلى فرنسا، وكان ماكرون فى استقبال الرئيس السيسى لدى وصوله لقصر الإليزيه.

واستعرض الرئيس السيسى حرس الشرف الذى اصطف لتحيته كما عزفت الموسيقى العسكرية للجمهورية الفرنسية ترحيبا بالرئيس السيسى.

وعقب مراسم الاستقبال، اصطحب ماكرون الرئيس السيسى الى داخل قصر الإليزيه حيث بدأت المباحثات بين الرئيسين السيسى وماكرون.

وقد تزينت الميادين والشوارع المحيطة بقصر الإليزيه باعلام مصر وفرنسا بمناسبة زيارة الرئيس السيسى.