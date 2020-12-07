ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم الاثنين إلى قصر الإليزيه لعقد مباحثات قمة مع نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، وذلك فى ثانى أيّام الزيارة التى يقوم بها حاليا إلى فرنسا، وكان ماكرون فى استقبال الرئيس السيسى لدى وصوله لقصر الإليزيه.
واستعرض الرئيس السيسى حرس الشرف الذى اصطف لتحيته كما عزفت الموسيقى العسكرية للجمهورية الفرنسية ترحيبا بالرئيس السيسى.
وعقب مراسم الاستقبال، اصطحب ماكرون الرئيس السيسى الى داخل قصر الإليزيه حيث بدأت المباحثات بين الرئيسين السيسى وماكرون.
وقد تزينت الميادين والشوارع المحيطة بقصر الإليزيه باعلام مصر وفرنسا بمناسبة زيارة الرئيس السيسى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد قليل.. مؤتمر صحفى للرئيس السيسى ونظيره الفرنسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.