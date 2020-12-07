عاجل.. السيسى: اتفقت مع ماكرون على زيادة الاستثمارات الفرنسية فى مصر

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، مؤتمرا صحفيا تناول أبرز ما جاء فى جلسة المباحثات التى عقدها الرئيسان صباح اليوم الإثنين بقصر الإليزيه.

وقال السيسى إنه خلال جلسة المباحثات مع الرئيس إيمانويل اتفقا على زيادة الاستثمارات الفرنسية فى مصر الفترة المقبلة، كما بحثا سبل تعزيز التعاون العسكرى مع فرنسا.

وأشار السيسى إلى أنه اتفق مع ماكرون على ضرورة عدم ربط الإرهاب بأى دين، وأهمية التمييز الكامل بين الأعمال الإرهابية والإسلام.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم الاثنين إلى قصر الإليزيه لعقد مباحثات قمة مع نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، وكان ماكرون فى استقباله لدى وصوله لقصر الاليزيه .

واستعرض الرئيس السيسى حرس الشرف الذى اصطف لتحيته كما عزفت الموسيقى العسكرية للجمهورية الفرنسية ترحيبا بالرئيس السيسى.

وعقب مراسم الاستقبال، اصطحب الرئيس ماكرون الرئيس السيسى الى داخل قصر الإليزيه إذ بدأت المباحثات بين الرئيسين السيسى وماكرون.

وتزينت الميادين والشوارع المحيطة بقصر الإليزيه بأعلام مصر وفرنسا بمناسبة زيارة الرئيس السيسى.