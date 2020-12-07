ماكرون: فرنسا حريصة جدا على العلاقة الاقتصادية مع مصر

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، مؤتمرا صحفيا تناول أبرز ما جاء فى جلسة المباحثات التى عقدها الرئيسان صباح اليوم الإثنين بقصر الإليزيه.

وأكد ماكرون أنه خلال جلسة المباحثات مع الرئيس السيسى اتفقا على عدم المساس بسيادة الدول المتشاطئة فى البحر المتوسط، مشيرا إلى أنه بحث مع الرئيس السيسى جهود الدفع بالحل السياسى فى ليبيا، مؤكدا الاتفاق بين البلدين على رفض تحول ليبيا إلى ساحة للنفوذ والتدخل.

وتابع ماكرون:"أكدنا سويا الرغبة فى الحصول على لبنان أكثر قوة وتشكيل حكومة تلبى متطلبات الشعب اللبنانى، ونعمل معا لمكافحة الارهاب التى ضربنا جميعا فى السنوات الماضية، وسنوقع ىعدة اتفاقيات اليوم وغدا لتعزيز العلاقات بين البلدين، وعلينا تعزيز التعاون العسكرى الذى كان مثمرا".

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم الاثنين إلى قصر الإليزيه لعقد مباحثات قمة مع نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، وكان ماكرون فى استقباله لدى وصوله لقصر الاليزيه .

واستعرض الرئيس السيسى حرس الشرف الذى اصطف لتحيته كما عزفت الموسيقى العسكرية للجمهورية الفرنسية ترحيبا بالرئيس السيسى.

وعقب مراسم الاستقبال، اصطحب الرئيس ماكرون الرئيس السيسى الى داخل قصر الإليزيه إذ بدأت المباحثات بين الرئيسين السيسى وماكرون، وتزينت الميادين والشوارع المحيطة بقصر الإليزيه بأعلام مصر وفرنسا بمناسبة زيارة الرئيس السيسى.