وزير التنمية المحلية يجرى اتصالات بمحافظين للاطمئنان على سير الانتخابات

جدة - نرمين السيد - أجرى محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اليوم الإثنين، اتصالات هاتفية بعدد من محافظى المرحلة الثانية من انتخابات الاعادة لمجلس النواب، وعددهم 13محافظة وهم " القاهرة والقليوبية والشرقية والغربية والمنوفية وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء، للإطمئنان على سير العملية الانتخابية والتأكد من فتح جميع اللجان دون وجود أى معوقات فى مواعيدها.





ووفق بيان، أكد شعراوى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة ستتابع على مدار يومين سير العملية الانتخابية فى انتخابات الاعادة بالتنسيق مع غرفه العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين للإدلاء بأصواتهم، مشيراً إلى أن غرفة العمليات بالوزارة تتابع انتخابات الإعادة على مدار الساعة للاطمئنان على الحالة العامة للجان ورصد اى شكاوى والتعامل الفورى معها حفاظاً على انتظام سير العملية الانتخابية بالمحافظات وخروج العملية الانتخابية بشكل مشرف.

أشار وزير التنمية المحلية إلى أن تقرير غرفة العمليات المركزية بالوزارة أكد اكتمال فتح جميع اللجان فى المحافظات الـ 13 فى مواعيدها المحددة فى التاسعة صباحاً، وأن الأمور تسير بشكل طبيعى ولا توجد أية عقبات تحول دون تصويت المواطنين فى الانتخابات وأن المحافظات تقدم التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وقامت بتوفير أماكن انتظار ومظلات مناسبة للمواطنين أمام اللجان والاستمرار فى اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية من عمليات تطهير وتعقيم للجان.

ورصد تقرير غرفة العمليات أيضا توافد الناخبين على اللجان الانتخابية فى المحافظات الـ 13 مع الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ومراعاة التباعد الاجتماعى وارتداء الناخبين للكمامات الواقية فى أثناء الإدلاء بالأصوات.

وأوضح، أنه تم التأكيد على قيادات الادارة المحلية بالوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين فى انتخابات الاعادة واستمرارعمليات التطهير والتعقيم، على مدار اليوم، وإزالة أية اشغالات واستمرار حملات النظافة فى محيط اللجان وتوفير أماكن لائقة لاستقبال المواطنين.

وحث شعراوى الناخبين فى الدوائر التى تجرى بها انتخابات الإعادة فى محافظات المرحلة الثانية بالمشاركة الفعالة فى الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى، مؤكداً أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى على الجميع ويجب ان يدرك المواطن أن مشاركته لها دور ايجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية، وحتى يكتمل الاستحقاق الدستورى وبناء الدولة المصرية.