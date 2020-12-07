الصحة: نستورد البلازما بنسبة 100% والرئيس منح المشروع أهمية كبرى

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، اليوم الإثنين، إن مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما، أحد سبعة تكليفات كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسى وزارة الصحة فى عام 2018، وبالتالى تم التنسيق بين جميع الجهات المختصة بالإضافة للاشراف المباشر للدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، لإعداد مشروع تجميع وتصنيع البلازما.





وأضافت فى كلمتها أمام اجتماع لجنه الصحة بمجلس النواب: "تم التوافق على معظم مواد القانون وخطينا خطوات تنفيذية على الأرض، لازم يكون هناك قانون ونشكر جميع من شارك فى إعداد مشروع القانون ونتمنى أن يرى النور قريبا". وتابعت : "عمليات التصنيع البيولوجى تأتى فى إطار الحرص على صحة المصريين، لأننا نستورد مشتقات البلازما بنسبة 100% من الخارج وبالتالى جاءت أهمية تجميع وفصل البلازما فى مصر". وأشارت وزيرة الصحة إلى أن التجميع الأمن للبلازما مهم جدا، وطالبت الوزارة برقابة صحية من الجهات المختصة العالمية، والتى أشادت بمراكز البحث وتجميع البلازما فى معامل وزارة الصحة وبالتالى كان لابد من وجود تشريع كفيل بحوكمة العملية، ليتم التجميع الآمن سواء المتبرع أو أماكن الفصل، مضيفة: "البلازما ومشتقاتها تعالج أمراضا تمثل مسألة حياة أو موت، وبالتالى الدول بقى عندها أولوية فى التصنيع والرئيس السيسى أعطى الأمر أهمية كبرى، وهذا سيؤدى الى حوكمة الموضوع، وجمع وتوزيع الدم ومركباته لغرض التصنيع وبيعة فى الأسواق العالمية واحترام المعايير الدولية".

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