السيسي: مصر دفعت ثمنا باهظا فى مواجهة الإرهاب

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن مصر تتعامل بهدوء وتوازن مع مشكلة الإرهاب رغم أنها أكثر الدول التى دفعت ثمنا باهظا للممارسات الإرهاب والتطرف. وأضاف الرئيس السيسى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، فى باريس: "استشهد من المصريين من كل طوائف الشعب حتى أشقائنا من المسحيين دفعوا ثمنا فى مواجهة هذا التطرف"، مضيفا:" وبقول إن مصر أكتر دولة فى المنطقة عانت من الإرهاب".

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