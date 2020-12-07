محمود شعراوي يجري اتصالات تليفونية بمحافظي المرحلة الثانية للإطمئنان علي سير العملية...

أجري اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية صباح اليوم اتصالات تليفونية بمحافظي المرحلة الثانية من انتخابات الإعادة البرلمانية 2020 وعددهم 13محافظة وهم " القاهرة والقليوبية والشرقية والغربية والمنوفية وكفرالشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء " وذلك للإطمئنان علي سير العملية الانتخابية والتأكد من فتح جميع اللجان الفرعية في المحافظات دون وجود أي معوقات منذ بدء اللجان الساعة التاسعة صباحاً.

و أكد اللواء شعراوى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع على مدار يومين سير العملية الانتخابية فى انتخابات الإعادة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين للإدلاء بأصواتهم ، مشيراً إلي أن غرفة العمليات بالوزارة تتابع انتخابات الإعادة لمجلس النواب لحظة بلحظة والإطمئنان علي الحالة العامة للجان واستقبال كافة البلاغات ورصد شكاوى والتعامل الفورى معها حفاظاً على انتظام سير العملية الانتخابية بالمحافظات وخروج العملية الانتخابية بشكل مشرف وعلى أكمل وجه.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن تقرير غرفة العمليات المركزية بالوزارة أكد اكتمال فتح جميع اللجان في المحافظات الـ 13 في مواعيدها المحددة في التاسعة صباحاً وأن الأمور تسير بشكل طبيعي ولا توجد أية عقبات تحول دون تصويت المواطنين فى الانتخابات وأن المحافظات تقدم التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وقامت بتوفير أماكن انتظار ومظلات مناسبة للمواطنين أمام اللجان والاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من عمليات تطهير وتعقيم للجان.

ورصد تقريرغرفة العمليات أيضاً توافد الناخبين علي اللجان الانتخابية في الدوائر التى تجرى فى المحافظات الـ 13مع الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين وإرتداء الناخبين للكمامات الواقية أثناء الإدلاء بالأصوات .

وأوضح اللواء محمود شعراوي أنه تم التأكيد علي محافظات المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية بالوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين فى انتخابات الاعادة واستمرارعمليات التطهير والتعقيم علي مدار اليوم وإزالة أية اشغالات واستمرار حملات النظافة في محيط اللجان وتوفير أماكن لائقة لاستقبال المواطنين.

وثمن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية مشاركة المرأة المصرية بشكل لافت للانظار في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 2020 فى الـ 13 محافظة والمشاركة الايجابية للشباب وكبارالسن خاصة أن المحافظات تواصل جهودها لتوفير سبل الراحة للمواطنين للتيسير عليه للادلاء باصواتهم.

وأضاف وزير التنمية المحلية انه تم التنسيق مع المحافظات الـ13 لتوفير فرق شبابية في المراكز والمدن التى تتم بها انتخابات الاعادة لتوجيه وإرشاد الناخبين وتوعيتهم بالمشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم بكل حرية مع المحافظة على التباعد الاجتماعي بين الناخبين وذلك للمساهمة في خروج هذا العرس الديمقراطي بالصورة اللائقة.

وحث اللواء محمود شعراوى مواطنى الدوائر التى تجرى بها انتخابات الاعادة فى محافظات المرحلة الثانية فى الانتخابات البرلمانية بالمشاركة الفعالة فى الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى بإختيار المرشح الذى يريدونه دون تدخل من أحد، مؤكداً أن المشاركة في الانتخابات واجب وطنى على الجميع وأن المواطن يجب أن يدرك أن مشاركته لها دور ايجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية وحتى يكتمل الاستحقاق الدستورى.