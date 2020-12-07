وزيرة التضامن تعلن إطلاق نتائج أول دراسة تحليلية عن تحديات العمل التطوعي

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ، عن إطلاق نتائج أول دراسة تحليلية عن محددات وآفاق وتحديات العمل التطوعي؛ حيث تم إجراؤها علي 3 آلاف متطوع بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان في (26 محافظة) كعينة ممثلة لمتطوعي الصندوق البالغ عددهم (30 ألف شاب وفتاة.

و خلال الدراسة، تم رصد عن قرب واقع ودوافع ومكتسبات وتحديات العمل التطوعي، وكذلك مُقترحات وتوصيات المتطوعين لدفع عجلة العمل التطوعي من واقع ممارساتهم التطوعية العلمية الثرية، لافتة الى أن هذه التوصيات نضعها نصب أعيننا وستدخل حيز التنفيذ، وأن وزارة التضامن الاجتماعي عازمة في الفترة القادمة علي تعظيم الاستفادة من المتطوعين في مختلف القضايا باعتبارهم أحد أهم مواردها البشرية .

ووجهت الوزيرة، رسالة دعم للمتطوعين قالت فيها :"انكم القلب النابض لبرامج الوزارة المختلفة وقاطرة الوعي والمعرفة التي نستند إليها في ترسيخ القيم والرسائل الاجتماعية الإيجابية".

جاء ذلك خلال احتفالية الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للتطوع تحت شعار " التطوع.. أسلوب حياة" بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى و الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات ممثلي برنامج الأمم المتحدة للتطوع ومشاركة المتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان .

كما وجهت التحية لمتطوعي الهلال الأحمر المصري نتيجة الدور الرائد الذي يقومون به خلال جائحة فيروس كورونا، بجانب دورهم خلال الأزمات الطبيعية وتقديم الدعم والمساندة للفئات الأكثر احتياجًا هو نموذجًا يشار إليه بالبنان.

وكرمت وزيرة التضامن الاجتماعىُ، وحدات التطوع بالمحافطات المختلفة تقديرًا لدورهم بما يقومون به من تنفيذ أنشطة وبرامج توعوية حول أضرار الإدمان ومكافحة تعاطى المخدرات