القباج: مصر بها من 8 إلى 10 ملايين شخص من ذوى الإعاقة

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي احتفال المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تفقدت معرضا يضم منتجات أبناء مؤسسات الرعاية للأبناء المعاقين ذهنيا، وأثنت علي موهبتهم.

كما شاركت وزيرة التضامن الاجتماعي في جانب من الورشة التي نظمتها المؤسسة القومية لتنمية الاسرة والمجتمع تحت عنوان" الإعاقة الذهنية ما بين الواقع والمأمول".

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن كل فعالية تطلقها المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع تشهد نوعًا من التطوير والإضافة ، مشيرة إلي أن الايمان بقضية الإعاقة نابع من منظور انسانى ووطني،حيث إن مصر بها من من 8 إلي 10 ملايين شخص من ذوى الإعاقة وكل منهم له الحق أن تعظيم قدراته علي الوجه الأمثل .

وأضافت أن هناك اهتماما كبيرا من قبل القيادة السياسية بقضية ذوى الإعاقة، حيث هناك لهم مقاعد في البرلمان، كما أن الدستور أقر في مواد صريحة بحقوق ذوى الإعاقة ثم جاء القانون 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية لتؤكد علي تلك الحقوق.

وأوضحت القباج أنه من مميزات المؤسسة القومية أنها تحول الأمل إلى عمل، مشيرة الي ان الخطة الوطنية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة تشمل 20 وزارة، وتضم ممثلين عن مجلس النواب وخبراء.

وأبدت وزيرة التضامن الاجتماعي تقديرها لدور المجتمع المدنى، فهو الذراع التنفيذى للوزارة يتبني نفس السياسات الاجتماعية وتكافوء الفرص ، خاصة أن الاشخاص ذوي الاعاقة لديهم حقوق فى التعليم والصحة والعمل وهم قادرون ولكن باختلاف، والاعلام عليه دور في إبراز الصورة الإيجابية لذوى الإعاقة ،مؤكدة أنه تم تقديم دعم نقدي للأشخاص ذوي الاعاقة بـ ٥ مليارات جنيه.

وأشادت بدور القطاع الخاص الذي بدأ يساهم ، وقام بتوظيف ذوى الإعاقة فى خطوط انتاج وفي مجال السياحة والمطاعم ، مشيرة الي أننا عازمون علي تسويق تلك القضية للقطاع الخاص وعليهم مسؤلية كبيرة ،حيث إن ذوى الإعاقة ليسوا مرضى ومن حقهم ان يتاح لهم الاعتراف بهم ودعمهم ، خاصة انه قد يتفوقون في قدراتهم علي اشخاص من غير ذوى الإعاقة.

ومن جانبه قال اللواء عبد الحكيم حمودة نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع أنه بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لذوى الإعاقة الذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام بناء علي قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1992 نظمت المؤسسة ورشة عمل للإعاقة الذهنية بين الواقع والمأمول ومناقشة التدخل المبكر.

وأضاف أن ورش العمل لها استفادة كبيرة، حيث تنعكس علي الاخصائيين النفسيين من خلال تزويدهم بالمعلومات، بالإضافة إلي التعرف علي كل ما هو جديد في موضوع الإعاقة الذهنية خاصة أن المؤسسة تخدم 850 ابن معاق، ولديها 750 أخصائيًا نفسيًا واجتماعيًا ومشرفًا ،وخلال أيام قليلة سيزداد عدد الأبناء ليصل إلى ألف ابن.

وأشار نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع الي أن استراتيجية المؤسسة القومية هى إعلاء قيمة العلم والتدريب للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين لتحسين الخدمة المقدمة للابن المعاق، مشددا علي هناك ٣١ اخصائيا حاصلين علي درجة الماجستير، و ٧ علي درجة الدكتوراه، مؤكدا أنهم بحاجة لإنشاء وحدة للتدخل المبكر ووحدة لمراقبة سياسة الحماية الاجتماعية، كما يسعون لتزويد خبرات الأبناء وزيادة تواصلهم من خلال ورش العمل بمشاركة خبراء من الجامعات.