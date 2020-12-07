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الجامعة العربية: انتخابات مجلس النواب خطوة مهمة لاستكمال دعائم البناء الدستوري

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أعلن  السفير أحمد رشيد خطابي رئيس بعثة  جامعة الدول العربية لمتابعة  انتخابات مجلس النواب 2020 ، أن  البعثة  من خلال تواجدها الميداني في عدد من المحافظات المصرية تفقدت  988 لجنة ومركز  انتخابي منذ انطلاق المسار  الانتخابي في  أكتوبر الماضي إلى غاية انطلاق  المحطة الانتخابية الأخيرة  في هذا الاستحقاق .   

                                              

 وأكد أن هذه الانتخابات التي اتسمت بمناخ تنافسي وحيادي   بفضل الإشراف القضائي الكامل لكافة جوانب العملية الانتخابية في تطابق مع الأنظمة القانونية وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات ذات الصلة تؤشر على  توجه واضح لضمان سلامة الفعل الانتخابي، وتؤسس لتجربة انتخابية ذات مصداقية وفرت لها الأجهزة المختصة الإجراءات الضرورية لتنظيمها بانضباط وسلاسة وأمان في ظل جائحة "كورونا "   .     

                                                

 وفي نفس السياق ، قال  السفير أن انتخابات مجلس النواب 2020  خطوة مهمة  لاستكمال المنظومة المؤسساتية ودعائم البناء الدستوري ، وترسيخ حق المواطنين  والمواطنات في الترشح والانتخاب  وفق الأحكام  التشريعية الجديدة التي كرست  التمثيل اللائق لأطياف المجتمع في المجلس  النيابي وخاصة النساء.         

                                                                 

وفي هذا الصدد ،  أعرب السفير  خطابي عن شكره  العميق للتعاون  البناء لرؤساء اللجان من قضاة ومستشارين  التي  تفقدها أعضاء البعثة  الأمر الذي مكنهم من  أداء مهمتهم  في رصد  ومعاينة وملاحظة مجريات  هذه العملية الانتخابية  في ظروف جيدة .

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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