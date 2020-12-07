وزير التنمية المحلية: جميع لجان الانتخابات في الـ 13 محافظة فتحت 9 صباحا

أجرى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية صباح اليوم اتصالات هاتفية بعدد من محافظي المرحلة الثانية من انتخابات الإعادة لمجلس النواب 2020 وعددهم 13 محافظة، وهي القاهرة والقليوبية والشرقية والغربية والمنوفية وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء، وذلك للاطمئنان على سير العملية الانتخابية والتأكد من فتح جميع اللجان دون وجود أي معوقات في مواعيدها.

وأكد اللواء شعراوي في بيان، الاثنين، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة ستتابع على مدار يومين سير العملية الانتخابية في انتخابات الإعادة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين للإدلاء بأصواتهم، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات بالوزارة تتابع انتخابات الإعادة علي مدار الساعة للاطمئنان على الحالة العامة للجان ورصد أي شكاوى والتعامل الفوري معها حفاظًا على انتظام سير العملية الانتخابية بالمحافظات وخروج العملية الانتخابية بشكل مشرف.

وأشار وزير التنمية المحلية الى أن تقرير غرفة العمليات المركزية بالوزارة أكد اكتمال فتح جميع اللجان في المحافظات الـ 13 في مواعيدها المحددة في التاسعة صباحًا وأن الأمور تسير بشكل طبيعي ولا توجد أي عقبات تحول دون تصويت المواطنين فى الانتخابات وأن المحافظات تقدم التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وقامت بتوفير أماكن انتظار ومظلات مناسبة للمواطنين أمام اللجان والاستمرار في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية من عمليات تطهير وتعقيم للجان.

ورصد تقرير غرفة العمليات أيضا توافد الناخبين علي اللجان الانتخابية في المحافظات الـ 13 مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ومراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الناخبين للكمامات الواقية أثناء الإدلاء بالأصوات.

وأوضح اللواء محمود شعراوي أنه تم التأكيد على قيادات الإدارة المحلية بالوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين في انتخابات الإعادة واستمرار عمليات التطهير والتعقيم علي مدار اليوم وإزالة أي إشغالات واستمرار حملات النظافة في محيط اللجان وتوفير أماكن لائقة لاستقبال المواطنين.

وحث اللواء محمود شعراوي الناخبين في الدوائر التي تجرى بها انتخابات الإعادة فى محافظات المرحلة الثانية بالمشاركة الفعالة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع ويجب أن يدرك المواطن أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية وحتى يكتمل الاستحقاق الدستوري وبناء الدولة المصرية.