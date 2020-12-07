نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة الأزهر تنفي ادعاء إحدى الشركات الطبية بوجود شراكة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفت جامعة الأزهر ادعاء إحدى الشركات الخاصة بوجود شراكة بينها وبين الجامعة فى مجال أبحاث وإنتاج وتسويق الخلايا الجذعية.



وأوضح بيان المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أن إحدى الشركات قامت باستغلال لوجو الجامعة ولوجو الأزهر الشريف ونشره على موقعها الرسمي على الإنترنت تحت عنوان شركاء العمل بما يوحي ان هناك شراكة بينها وبين الجامعة.



واهاب المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، بعدم الانسياق وراء تلك الادعاءات الباطلة التي لا أساس لها من الصحة، مشددا على أن اى شراكة بين جامعة الأزهر واى جهة أخرى تكون بعد استيفاء الشكل القانونى، واستطلاع الرأى بشأن تلك الشراكات، واخذ الموافقات اللازمة والتى تتفق مع القانون والقواعد المنظمة للعمل داخل الجامعة مع الأخذ فى الاعتبار خصوصية مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة.



وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة لقيامها بالادعاء بوجود اتفاق بينها وبين جامعة الأزهر.