نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القباج: دعم التكافل بين أفراد المجتمع وتنمية الروح الإيجابية لدى الشباب‪ ‬والشعور بالقيمة واستثمار الوقت أهم أسباب الدوا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، رئيس صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، رساله للمتطوعين بالصندوق، مفادها أنكم (القلب النابض لبرامج الوزارة المختلفة وقاطرة الوعي والمعرفة التي نستند إليها في ترسيخ القيم والرسائل الاجتماعية الإيجابية).

واكدت وزيرة التضامن إلاجتماعي، علي أن مشاركة الشباب للحراك الوطني نلمسه بشكل واضح في العديد من مؤسسات الدولة المصرية؛ فإننا نلمسه بقوة في مختلف برامج وقطاعات وزارة التضامن الاجتماعي والتي ينبني العديد منها علي المشاركة الشبابي، فنجد مثلًا صندوق مكافحة وعلاج الإدمان الذي نحتفي مع عدد من متطوعيه باليوم العالمي للتطوع، يعتمد بشكل أساسي عليهم في تنفيذ برامجه المختلفة ولديه وحدة لاستقطاب وإدارة المتطوعين الذين وصل عددهم إلي ما يقرب من (30 ألف) متطوع في مختلف المحافظات

جاء ذلك خلال إحتفالية وزارة التضامن الإجتماعي بمناسبة اليوم العالمي للتطوع تحت شعار " التطوع.. أسلوب حياة" بحضور ممثلي برنامج الأمم المتحدة للتطوع ومشاركة المتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان.

