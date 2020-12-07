نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمطار مصحوبة بأتربة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اعتبارًا من غدًا الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 وحتى الأحد 13 ديسمبر 2020.

وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة في الساعات الاولي من الصباح خلال الفترة المقبلة، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.

غدًا الثلاثاء:



أمطار خفيفة بنسبة ( 30 % ): على بعض المناطق من الاسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح ).

أمطار خفيفة الي متوسطة 30% علي بعض المناطق من الوجه البحري وشمال الصعيد (كفر الشيخ-البحيرة_الدقهلية-الفيوم-بني سويف-المنيا)



شبورة مائية: شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.



يوم الأربعاء المقبل:



أمطار خفيفة 30% علي بعض المناطق من (دمياط-بورسعيد-رفح-العريش).

شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.



يوم الخميس المقبل:

أمطار خفيفة الي متوسطة 30% علي بعض المناطق (السلوم-الإسكندرية-مطروح).

شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.



نشاط رياح ورمال مثارة: على بعض المناطق من غرب البلاد ( السلوم - سيدي براني - سيوة ).



-يوم الجمعة المقبل:



أمطار خفيفة الي متوسطة 30% علي بعض المناطق (السلوم-الإسكندرية-مطروح).

شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.



- يوم السبت المقبل:

أمطار خفيفة الي متوسطة 30% علي بعض المناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية.



شبورة مائية على بعض المناطق من الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.





نشاط رياح ورمال مثارة على بعض المناطق من غرب البلاد الاسكندرية - مطروح - السلوم - سيدي براني - سيوة ).

يوم الأحد المقبل:

أمطار خفيفة الي متوسطة 30% علي بعض المناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية.

شبورة مائية على بعض المناطق من الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.

نشاط رياح ورمال مثارة غرب وشرق البلاد وشمال الصعيد.



وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.