نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن: برنامج "مودة" يستهدف تدريب مليون شاب وفتاة سنويا من المقبلين على الزواج لتكوين أسرة مستقرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، أن برنامج "مودة" يستهدف ما يقرب من مليون شاب سنويًا سواء من خلال الاتصال المباشر داخل الجامعات ومعسكرات التجنيد أو عبر منصته الإلكترونية، وذلك بهدف تأهيل الشباب المُقبل علي الزواج وتعريفه بأدواره ومسئولياته وتهيئته لتكوين أسرة مستقرة، وأيضا تنفيذ مبادرة (إنشاء الوحدات الاجتماعية داخل الجامعات) بهدف تحقيق التكامل بين قطاعات الوزارة المختلفة وتقديم كل سبل الدعم للشباب الجامعي، كذلك مبادرة (بينا) والتي تستهدف إستثمار العمل التطوعي في تدعيم الخدمات المقدمة بدور الرعاية الاجتماعية، وغيرها من البرامج التي تستند في تنفيذها والتخطيط لأنشطتها علي متطوعين.

ووجهت التحية لمتطوعي برنامجي مودة وبينا، بالإضافة إلي متطوعي الهلال الأحمر المصري نتيجة الدور الرائد الذي يقومون به خلال جائحة فيروس كورونا، بجانب دورهم خلال الأزمات الطبيعية وتقديم الدعم والمساندة للفئات الأكثر احتياجًا هو نموذجًا يشار إليه بالبنان.

جاء ذلك خلال إحتفالية وزارة التضامن الإجتماعي بمناسبة اليوم العالمي للتطوع تحت شعار " التطوع.. أسلوب حياة" بحضور ممثلي برنامج الأمم المتحدة للتطوع ومشاركة المتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان.



