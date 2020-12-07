نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن تكرم متطوعي صندوق مكافحة المخدرات تقديرا لجهودهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرمت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، رئيس صندوق مكافحة وعلاج الأدمان والتعاطي، وحدات التطوع بالمحافطات المختلفة تقديرًا لدورهم بما يقومون به من تنفيذ أنشطة وبرامج توعوية حول أضرار الإدمان ومكافحة تعاطى المخدرات.

وأكدت "القباج " إذا كان التطوع هو الجوهر الأساسي للعمل الأهلي والتنموي أجمع؛ فإن الشباب هم الركيزة الأساسية والعصب الأساسي للحركة التطوعية في مصر، وأن وزارة التضامن الاجتماعي حريصة علي الارتقاء بدور الشباب في منظومة العمل التطوعي بأبعادها المختلفة وبناء قدراتهم لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في القضايا التنموية؛ وذلك في إطار توجيه فخامة السيد رئيس الجمهورية بالاهتمام بالشباب وفتح مزيد من آفاق المشاركة المجتمعية أمامهم، وهو ما يتجسد جليًا في سلسلة المؤتمرات الوطنية والمنتديات الدولية للشباب التي تمثل منبرًا هامًا لتفاعل الشباب مع القضايا الوطنية والدولية وتبادل خبراتهم علي المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وكذلك الدور الهام للأكاديمية الوطنية للتدريب لبناء قدرات الشباب وتدريبهم علميًا وعمليًا، حتي أصبح الشباب يشكل ركيزة هامة في دولاب العمل الوطني ومنهم من تبوأ مناصب رفيعة مثل "المحافظين ونوابهم، ونواب ومساعدي الوزراء " في سابقة تاريخية لم تحدث في مصر من قبل.

جاء ذلك خلال إحتفالية وزارة التضامن الإجتماعي بمناسبة اليوم العالمي للتطوع تحت شعار " التطوع.. أسلوب حياة" بحضور ممثلي برنامج الأمم المتحدة للتطوع ومشاركة المتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان.