نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، عن حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث تشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.

وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة في الساعات الاولي من الصباح، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.

وأشارت الهيئة، إلى أن شمال البلاد يتأثر بامتداد منخفض جوي نسبيًا كما يتأثر جنوب البلاد بامتداد مرتفع جوي.

وأوضحت أن البلاد تشهد غدا الثلاثاء يسود طقس دافئ على القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد ومائل للدفء علي السواحل الشمالية فيما يكون طقس حار علي جنوب الصعيد.

وليلا تتوقع الهيئة أن يسود طقس بارد علي معظم أنحاء البلاد فيما يكون شديد الحرارة علي شمال وجنوب الصعيد.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا الإثنين، والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة الي متوسطة 30% علي السواحل الشمالية (السلوم-الاسكندرية-مطروح-دمياط-بورسعيد-رفح-العريش) وامطار خفيفة 30% علي بعض المناطق من (كفر الشيخ-البحيرة-الدقهلية) وأمطار خفيفة 30% علي بعض المناطق من (بني سويف-المنيا-الفيوم)، والرياح معتدلة علي كافة محافظات الجمهورية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف الي مترين ونصف والرياح جنوبية غربية أما حالة البحر الأحمر تكون خفيف الي معتدل وارتفاع الموج من متر الي متر ونصف والرياح شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة غدًا الثلاثاء، بالقاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 11 درجة.