عبد العال:مجلس النواب الحالي استثنائي وصاغ بنية تشريعية لاستقرار الوطن

قال الدكتور عبد العال، رئيس مجلس النواب،أن البرلمان بفصله التشريعي الجاري، كان استثنائي و قام بدوره في مرحلة انتقالية تمر بها أي دولة.
جاء ذلك في تصريحات له اليوم الأثنين، بعدما أدلى بصوته في جولة الاعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، وذلك في لجنته الانتخابية بمقر الجامعة العمالية بطريق النصر، قسم أول مدينة نصر القاهرة.
وأكد عبد العال علي أن المجلس قام بصياغة البنية التشريعية و تصدى لها بكل شجاعة مضيفا " صاغ بنية تشريعية لاستقرار الوطن "
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