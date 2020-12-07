رئيس النواب: المجلس القادم سيصدر قانون المحليات ولائحة الشيوخ



قال رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، أن التحديات القادمة التي تواجه المجلس القادم هي استكمال البنية التشريعية التي تحتاجها الدولة، و منها قانون المحليات الذى سيصدره المجلس القادم .



جاء ذلك في تصريحات له اليوم الاثنين، بعدما أدلى بصوته في جولة الاعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، وذلك في لجنته الانتخابية بمقر الجامعة العمالية بطريق النصر، قسم أول مدينة نصر القاهرة.

و كشف رئيس البرلمان أن الأفضل أن المجلس القادم هو الذي يصدر لائحة مجلس الشيوخ، بعد أن تم الانتهاء منها من قبل مجلس الشيوخ بجلسته الماضية.

