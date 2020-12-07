رئيس النواب متحدثًا عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: نموذج ناجح وسيكون لها دور ملموس ببرلمان 2021

قال رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، أن مصر دولة شابة و الأغلبية للشباب و تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نموذج ناجح و لها دور ملموس و سيكون لها دور كبير في المجلس القادم من حيث التشريع و الرقابة.

جاء ذلك في تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر ، اليوم الاثنين، بعدما أدلى بصوته في جولة الاعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، وذلك في لجنته الانتخابية بمقر الجامعة العمالية بطريق النصر، قسم أول مدينة نصر القاهرة.

رئيس مجلس النواب: نجاح مصر في إجراء الانتخابات البرلمانية رسالة هامة للداخل و الخارج