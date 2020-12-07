رئيس النواب متحدثًا عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: نموذج ناجح وسيكون لها دور ملموس ببرلمان 2021

قال رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، أن مصر دولة شابة و الأغلبية للشباب و تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نموذج ناجح و لها دور ملموس و سيكون لها دور كبير في المجلس القادم من حيث التشريع و الرقابة.
جاء ذلك في تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر ، اليوم الاثنين، بعدما أدلى بصوته في جولة الاعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، وذلك في لجنته الانتخابية بمقر الجامعة العمالية بطريق النصر، قسم أول مدينة نصر القاهرة.
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وأكد علي أن التنوع السياسي في المجلس القادم واضح من حيث القوى السياسية و الاحزاب و التنوع ثراء في المناقشات و ينعكس بشكل ايجابي على التشريع و الرقابة.
يشار إلي أن موقع تحيا مصر برئاسة تحرير الكاتب الصحفي عمرو الديب، عقد عدد من الندوات لأعضاء وشباب التنسيقية للنقاش والحوار حول كافة الملفات والأولويات لهم تحت قبة البرلمان وأيضا مجلس الشيوخ، وفلسفة أداء هذا الكيان الذي يعتبره العديد من المهتمين بالشأن السياسي بأنه معجزة سياسية فى مصر خلال السنوات الأخيرة.
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