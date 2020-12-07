بعد وفاة فاليرى جيسكار.. السفارة الفرنسية بالقاهرة تتيح التعازي "إلكترونيا"

أعلنت سفارة فرنسا بالقاهرة اليوم، الاثنين، فتح سجل التعازي إلكترونياً في وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان. وذكرت السفارة الفرنسية - في بيان اليوم - أن سجل التعازي سيكون متاحا على الموقع الإلكتروني الخاص بها حتى بعد غد الأربعاء.

وتوفي الرئيس الفرنسي الأسبق، فاليري جيسكار ديستان،الأربعاء الماضي، عن عمر ناهز 94 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.. وتولى جيسكار ديستان، وهو من يمين الوسط، الرئاسة الفرنسية لفترة واحدة بدأت في عام 1974.



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