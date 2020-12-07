جرس إنذار قبل كارثة حبس تاريخ الصحافة.. محمد جبريل "هل تتحرك نقابة الصحفيين"

تفاصيل مأسوية طغت على قصة تعرض الروائي الكبير والصحفي البارز محمد جبريل للسجن رغم بلوغه من العمر 82 عاماً، وقد رصد تحيا مصر حالة من التفاعل الشديد مع منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي حملت عنوان: استغاثة للسيد رئيس الجمهورية.
المنشور استهل سرد ماجرى بأنه فجأة وجد الروائى الكبير محمد جبريل نائب رئيس تحرير جريدة المساء "82 عاما" نفسه محكومًا عليه بالسجن لمدة عام وغرامة خمسة آلاف جنيه، ليس بسبب رأي كتبه، أو لأنه اعتدى على جار له بالضرب ولا شئ من هذا القبيل.
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وواصل المنشور: السبب مضحك وعبثى للغاية، فالأستاذ الكبير يسكن فى شقة بحى النزهة بمصر الجديدة، العمارة فيها 12 شقة، الحى ساب كل سكان العمارة ورفع قضية على الأستاذ بالذات مش فاهم ليه.. وقال فى الدعوة إن العمارة محتاجة تنكيس وهو لم ينكسها، ليفاجئ الأستاذ بحكم قضائي مشار إليه.
وتابع: الدكتورة زينب العسال زوجة استاذنا الكبير حاولت مقابلة رئيس الحى، لكي توضح له إن محمد جبريل 82 سنة ولايغادر بيته بسبب ظروفه الصحية وعدم استطاعته السير على قدميه..وإنه مجرد مالك لإحدى الشقق وليس مالكًا للعمارة.. لكن رئيس الحى أبى واستكبر، ورفض يقابلها.
وأختتم المنشور: الموقف خطير، محمد جبريل استاذ الأجيال كاتب كبير وحاصل على جائزة الدولة التقديرية، ولديه أكثر من 100 كتاب ولعب دور مهم وعظيم فى الحركة الثقافية المصرية والعربية، ومن أكتر الناس اللذين كتبوا فى حب مصر، ماذا يحدث أفيدونا.
وأنهالت التعليقات على منشور الصحفي صفوت عمران، والذي فجر تفاصيل القضية، حيث جاء سيل من التعبير عن التضامن والتأييد للكاتب والمبدع الكبير، وسط مطالبات بضرورة إعادة النظر في القضية، وحماية الكاتب الصحفي من دخول السجن.
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