جرس إنذار قبل كارثة حبس تاريخ الصحافة.. محمد جبريل "هل تتحرك نقابة الصحفيين"

تفاصيل مأسوية طغت على قصة تعرض الروائي الكبير والصحفي البارز محمد جبريل للسجن رغم بلوغه من العمر 82 عاماً، وقد رصد تحيا مصر حالة من التفاعل الشديد مع منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي حملت عنوان: استغاثة للسيد رئيس الجمهورية.

المنشور استهل سرد ماجرى بأنه فجأة وجد الروائى الكبير محمد جبريل نائب رئيس تحرير جريدة المساء "82 عاما" نفسه محكومًا عليه بالسجن لمدة عام وغرامة خمسة آلاف جنيه، ليس بسبب رأي كتبه، أو لأنه اعتدى على جار له بالضرب ولا شئ من هذا القبيل.

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