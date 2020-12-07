صراع المقعد الواحد يشعل المنافسة في دائرة مصر الجديدة

احتشد المواطنون منذ التاسعة صباحًا أمام لجان الانتخابات فى حدائق القبة، كما شهدت اللجان إقبالًا كثيفًا مع حلول منتصف اليوم، وجاءت الاستجابة للخروج والرغبة في الإدلاء بالأصوات من منطلق اختيار من يستحق ويعبر عن طموحات المواطنين في خمس سنوات قادمة.

وأكد المتابعون انتظام سير العملية الانتخابية وعدم وجود أي مخالفات أو خروقات من شأنها أن تؤثر على مسار العملية الانتخابية، كما أشاد الجميع بالجهود الأمنية بمحيط اللجان.

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وبدأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعمال الرصد والمتابعة لانتخابات مجلس النواب2020، حيث انطلقت الجولة الثانية من مرحلة الإعادة اليوم الإثنين، وتستمر حتى مساء غد الثلاثاء، بـ1500 متابع حصلت على تصريحات لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات.