السيسي: مصر موقفها واضح تجاه أي عمل إرهابي.. وجرح مشاعر الناس في دينهم يحتاج مراجعة

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسى، العالم الغربى والمتقدم، إلى إعادة التفكير فى مسألة جرح الملايين فى مشاعرهم الدينية، قائلا: "جرح ملايين الناس فى مشاعرهم الدينية ويهينهم فى دينهم أتصور أن هذا الأمر يحتاج التفكير فيه ومراجعته".. فالقيم الدينية أعلى بكثير من القيم الإنسانية لأننا احنا اللى عملناها ونستطيع أن نطورها، فالقيم الدينية مقدسة وتسمو فوق كل المعانى والقيم".

وشدد الرئيس السيسى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون فى باريس، على موقف مصر الواضح والصريح والحازم فى إدانة أى عمل إرهابى ضد أى دولة، متابعا: "مصر كان موقفها واضح بمنتهى الحزم والشدة فى إدانة أى عمل إرهابى على أى أرضية.. ولا يمكن أن تكون مبرر أبدا لاى عمل إرهاب ضد أى دولة".

ويُعقد الآن مؤتمر صحفى مشترك بين الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس.

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وكان الرئيسان عقدا جلسة مباحثات ثنائية، أعقبها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، حيث ناقشت المباحثات عددًا من الموضوعات والقضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

