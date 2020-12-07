فيديو..النائب أيمن أبو العلا يتحفظ علي مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما

عبر النائب أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن تحفظه لمشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، مؤكدًا علي أنه من الظلم الضم بين المشروع القومي القائم في مصر لتجميع البلازما وبين تنظيم عمليات نقل الدم، مشيرًا إلي أنه لولا المشروع القومي لتجميع البلازما لرفض القانون بشكل كامل.
جاء ذلك في حديثه باجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد العماري لمناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، حيث حددت مواد القانون نطاق سريانه على كل من عمليات الدم، وتجميع البلازما، وتصنيع مشتقاتها، وتسفيرها بقصد تصنيع مشتقاتها في الخارج، ثم إعادتها في صورة مستحضرات حيوية، واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو في أي مرحلة من مراحل التصنيع، وأمهلت مواد القانون المخاطبين بأحكامه ثلاثة أشهر؛ لتوفيق أوضاعهم بحسبان أن المراكز القائمة بعمليات الدم مستقرة ومتطورة، استرشادًا بالمعايير الدولية.
فيديو وصور..بحضور هاله زايد ..صحة النواب تناقش مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما
وأكد أبو العلا علي إدراكه الكامل لمشروع مصر القومي في تجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها، ولكن من الظلم ضم القانون الجديد لقانون الدم الذي يضم العديد من الإشكاليات الكبيرة والتى في حاجة أكبر لتعديلات أوسع حيث الواقع المصري يؤكد أن تناول التعديلات الجديدة لمشكلات تنظيم الدم ما هي إلا قشور بسيطة وهو أمر في حاجة لوقفة شديدة.
ولفت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلي وجود خلط كبير في هذا القانون والتعديلات المقترحة حيث تنظيم الدم من ناحية وتجميع البلازما من ناحية أخري، حيث كان من الأفضل الفصل وتقيدم مشروع قانون لتنظيم الدم يعالج كم الإشكاليات الكبيرة التى يعاني منها المجتمع، وأيضا تقديم مشروع بشأن تجميع البلازما بصوره مختلفة وداعمه للتحركات الفاعلة في تحقيق نتائج أفضل، مشيرا إلي أنه يخشي أن يكون هذا الخلط سبيل لدعم السماسرة الذين يتاجرون في الدم.
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