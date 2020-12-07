هل تتقدم حكومة المهندس مصطفي مدبولي باستقالتها مع انطلاقة برلمان 2021..عبد العال يُجيب

أكد الدكتور عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن حكومة المهندس مصطفي مبدولي، ليست ملزمة بالاستقالة بالتزامن مع انتخاب مجلس النواب الجديد 2021.



جاء ذلك في تصريحات له اليوم الاثنين، بعدما أدلى بصوته في جولة الاعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، وذلك في لجنته الانتخابية بمقر الجامعة العمالية بطريق النصر، قسم أول مدينة نصر القاهرة.



وأضاف عبد العال بأنه لا يوجد نص بأن تتقدم الحكومة باستقالتها مع انتخاب المجلس الجديد، ولكن جرى العرف على ذلك، مشيرا أن الحكومة تقدم برنامج عمل للمجلس القادم ، و لا صحة للربط بين بداية عمل البرلمان الجديد و استقالة الحكومة و الامر في النهاية يرجع لرئيس الجمهورية صاحب الاختصاص الاصيل من الناحية الدستورية.

