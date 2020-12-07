كرم جبر يشدد على ضرورة إيجاد حوار مباشرة مع الرأي العام

أعرب رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر عن تمنياته أن يكون هناك تكاتفا وتضافرا بين المؤسسات الإعلامية، مشددا على ضرورة إيجاد اتصالات وحوارات مباشرة مع الرأي العام، مقترحا إقامة مؤتمر لخلق قنوات تواصل مع وسائل التواصل الاجتماعي، حتى لا يترك المجال لهذا الفضاء الفسيح.

جاء ذلك خلال الحفل الذي تنظمه الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجي اليوم الاثنين؛ لتكريم الزملاء الصحفيين والإعلاميين أعضاء مجلس الشيوخ بمقر الهيئة الوطنية للصحافة.

شهد الحفل حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وعلاء ثابت رئيس تحرير الأهرام اليومي، وماجد منير رئيس تحرير بوابة الأهرام، وطارق تهامي وطارق سعدة وعدد من رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية وبعض أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة، في تقليد جديد حرصت الهيئة الوطنية للصحافة على اتباعه لدعم فكرة التكامل بين التشريع والإعلام بكافة أطيافه.

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ومن جهته، قال عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن مجلس الشيوخ بتشكيله الجديد يضم تشكيلة متنوعة من مختلف أطياف المجتمع وخبرات سياسية مختلفة وشباب، وهم قادرون على تقديم تجربة جديدة في الممارسة الديمقراطية، مؤكداً أهمية دور الصحافة في تسليط الضوء على أهم القضايا التشريعية التي تهم مجتمعنا خلال المرحلة القادمة.