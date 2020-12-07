الأحد.. افتتاح معرض "الأحجية" للفنانة التشكيلية غادة مبارك بالهناجر

يفتتح بمركز الهناجر للفنون، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، المعرض الخامس للفنانة غادة امبارك بعنوان "الأحجية"، فى السادسة من مساء يوم الأحد ١٣ ديسمبر الجارى، في قاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، بإشراف الفنان محمد دسوقى مدير عام المركز.
وعن المعرض تقول الفنانة غادة امبارك، إنه يضم ٢٨ لوحة من الحجم الصغير، و١٧ لوحة من الحجم الكبير، تحاكى جميعها حياتنا التى هى عبارة عن أحجية نحاول أن نكتبها بأنفسنا والبعض يكتبها لنا، ونبدأها دون إرادتنا وتنتهي أيضاً دون إرادتنا، ولكن ما بين البداية والنهاية، هي قصة قصيرة، ويستمر المعرض حتى يوم ١٨ ديسمبر الجارى.
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يذكر أن الفنانة غاده امبارك، تخرجت من كلية الفنون الجميله بالزمالك، وسافرت إلي اليابان لمدة ثلاث سنوات، واندمجت في أنماط وأنواع مختلفة من الثقافات والفنون، أضاف الي رصيدها الفكري والبصري، ثم أقامت معرضين في القاهرة عامى ١٩٩١ و ١٩٩٢، وفى عام ٢٠١١ سافرت الي قلب سيناء لتعليم النساء البدويات فن تزيين منازلهن، وفي عام ٢٠١٧ أقامت معرضها الثالث ( المهددة بالإنقراض ) في المدرسة الأمريكية الدولية، وفى نفس العام شاركت في معرض الفن بلا حدود والذي أقيم بمدينة روما فى إيطاليا، وأيض بينالي فلورنسا الدولي الحادي عشر بإيطاليا، وكان معرضها الرابع ( عالآخر) الذي أقيم في المركز الثقافي الدبلوماسي بالزمالك في مارس ٢٠١٩.
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