رئيس الوزراء يبحث آليات تسوية مديونيات هيئة السكة الحديد

جدة - نرمين السيد - ناقش الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم الاثنين، ملف تسوية المديونيات المستحقة على هيئة السكك الحديدية، فى إطار توجه الدولة الحالى لفض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، وكذا تطوير منظومة السكة الحديد.





جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء اليوم مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، ومسئولى الجهات المعنية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يستهدف مناقشة ملف المديونيات المستحقة على هيئة سكك حديد مصر، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الحكومة لفض التشابكات المالية، ومن ثم العمل على تسوية هذه الديون، لتقوم الهيئة بدورها المطلوب بكفاءة عالية.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء إن الاجتماع شهد الإشارة إلى أن الحكومة تقوم حاليا بجهود واسعة لتطوير منظومة السكة الحديد؛ والتأكيد على ضرورة وضع خارطة طريق وتصور حول إجمالى مديونيات الهيئة وآليات التعامل معها، كما تمت الإشارة إلى أن هيئة السكك الحديدية مهمة للغاية، وتقدم خدماتها لملايين المصريين، ومن الضرورى العمل على تقوية موقفها، وحل مشكلات الخسائر المتراكمة عليها.

وتم استعراض المديونيات المستحقة على الهيئة، وكذا تم الاتفاق على مجموعة من الآليات لتسوية هذه المديونيات لدى بعض الجهات، سواء من خلال تخصيص عدد من قطع الأراضى التابعة للهيئة لهذه الجهات، أو غيرها من الآليات.