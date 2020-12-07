عاجل.. الرئيس السيسى يشكر ماكرون على حسن الاستقبال

جدة - نرمين السيد - وكتب الرئيس عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "أشكر الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون على حُسن الاستقبال وكرم الضيافة فى زيارتى لفرنسا". وأضاف: "فالعلاقات بين بلدينا تتميز بالتنوع فى مجالات متعددة، وقد تطرقنا اليوم إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، وتبادلنا الرؤى حول قضايانا المشتركة، وضرورة تكثيف التشاور الهادف فى مواجهة التحديات لترسيخ السلام والاستقرار فى المنطقة".

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