ندوة توعوية بالقومي للسكان في دمياط حول خطورة الزواج المبكر

نظم المجلس القومي للسكان فرع دمياط ، اليوم الإثنين ، ندوة توعوية لطلاب الفرقة الثانية كلية الآداب قسم اجتماع ، حول خطورة "الزواج المبكر وآثاره السلبية".وذلك في إطار أهداف الاستراتيجية القومية للسكان 2015 -2030 التي تعمل على الارتقاء بخصائص الأسرة المصرية من خلال تحسين صحة الأم والطفل.

تناولت الندوة التعريف بالزواج المبكر وكيف أنه يعد إنتهاكًا لحقوق الفتاة ، ومنها الحق في التعليم والحق في تنمية القدرات والاختيار الواعي لشريك الحياة دون إجبار ، إضافة إلى الحق في ضمان تكافؤ الزواج وبناء علاقة أسرية سوية.

كما تناولت الندوة التأثير الصحي والنفسي للزواج المبكر علي الفتاه والمجتمع وأنه سبب من أسباب المشكلة السكانية في مصر ، وكيف يؤدي هذا الزواج إلى حرمان الفتاة من طفولتها ومن حقها في الحصول القدر الكافي من التعليم، ومن ثم تكون أكثر عرضة للعنف الأسري ولمخاطر الحمل والولادة في سن صغيرة ، بالإضافة إلى تأثيره على فرص الفتيات في العمل وتمكينها اقتصاديا ، بما يحقق لها الإستقلال والتوازن في أسرتها و يحرمها من التمتع بمستوي معيشي مقبول.