وزير التنمية المحلية: إصدار تراخيص مميكنة للبناء

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الاشتراطات الجديدة للبناء تم وضعها بناء على توجيهات رئيس الجمهورية للتيسير على المواطنين فى استخراج التراخيص وضغط واختصار الوقت الخاص بإصدارها، موضحا أنه يجرى حاليا إجراء مزيد من التيسيرات فى إصدار التراخيص وستكون الرخصة مميكنة. وقال، إننا نريد عمرانا منضبطا فى الفترة القادمة لاستعادة الشكل الحضارى الذى يتناسب مع مكانة مصر، مشيرا إلى أننا وجميع الجهات المختصة فى اجتماعات مستمرة حتى نصل إلى الحل والشكل الأمثل وسيتم العرض على رئيس الجمهورية. وأضاف اللواء محمود شعراوي أن تراخيص البناء لم تنتقل للجامعات وإنما هى اختصاص أصيل للمحليات وستقوم الجامعات بالإشراف على فحص الأوراق والتأكد من نماذج البناء وإجراءات إصدار التراخيص والمساعدة فى تقديم كافة التيسيرات الممكنة لمساعدة المحليات.

وتفقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية غرفة العمليات المركزية بالوزارة لمتابعة سير العملية الانتخابية فى انتخابات الإعادة فى محافظات المرحلة الثانية وهى القاهرة والقليوبية وبورسعيد والفيوم والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء ودمياط والشرقية والغربية والدقهلية وكفر الشيخ والمنوفية.

وذلك فى ضوء متابعة انتخابات الإعادة لمحافظات المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية فى 13 محافظة.

وأكد اللواء شعراوى انتظام سير العملية الانتخابية فى جميع المحافظات المشار إليها ولم تحدث أي مشكلات تعوق سير العملية الانتخابية فى جميع اللجان العامة والفرعية.

وأشار اللواء شعراوى إلى أن المحليات على الحياد تماما فى العملية الانتخابية ولا انحياز لأى مرشح وتم توفير أماكن ومقاعد متحركة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وتم التشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة وإلزام الناخبين بالدخول بالكمامات.

وأكد شعراوى أنه على مدار اليوم وغدا يتم التواصل مع المحافظات وكافة الجهات المشاركة لتذليل ايه مشكلات تعوق سير العملية الانتخابية حتى انتهاء العرس الانتخابى.

وأضاف الوزير أنه تم الاستفادة من كافة الخبرات التى تم اكتسابها خلال جميع مراحل العملية الانتخابية والاستفادة منها فى التغلب على ايه معوقات.

وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد على هامش تفقده لغرفة العمليات أن المحافظات مستعده تماما لاى تغييرات فى الحالة الجوية اثناء الانتخابات، موضحا أن إدارات الأزمات فى المحافظات ال13 تتابع على مدار الساعة أى تغيير مناخى يتعرض له الناخبون.

وقال إن المحافظات راعت فى إعداد اللجان الانتخابية توفير مظلات للوقاية فى حالة التعرض للأمطار، كما تم تجهيز أماكن لائقة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وأشار اللواء شعراوى إلى أنه تم توجيه السادة المحافظين والأجهزة التنفيذية بالمحافظات للمرور على اللجان الانتخابية، مؤكدا المتابعة المستمرة لهم وتذليل أى عقبات خاصة مع قيام المحافظات أيضا فى نفس التوقيت بتوزيع المنحة المخصصة للعمالة غير المنتظمة مما يمثل مجهودا إضافيا على المحافظات.